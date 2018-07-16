В Грузии четыре человека погибли из-за взрыва на шахте

Жертвами очередного трагического происшествия на горнорудном предприятии грузинского города Ткибули стали четыре человека. Ещё шесть рабочих получили ожоги. Общее число погибших на угольной шахте имени Миндели за последние несколько месяцев достигло двенадцати. Премьер-министр Мамука Бахтадзе распорядился закрыть все Ткибульские шахты до выяснения причин трагедии. Руководители компании "Грузуголь" вызваны на допрос в полицию.

Утром в понедельник в шахте имени Миндели горнорудного предприятия Ткибули произошёл мощный взрыв. Четыре горняка, находящиеся в шахте, погибли на месте, ещё шесть рабочих получили ожоги разной степени тяжести. Раненые срочно доставлены в районные больницы, а некоторые перевезены в Тбилиси.

Согласно предварительным данным, в шахте произошёл так называемый "Термический взрыв" из за утечки метана. Двое пострадавших находятся в тяжёлом положении. В результате взрыва, шахта обвалилась, но по информации МВД Грузии, к счастью, рабочие не попали под завал.

За последние несколько месяцев в шахтах Ткибули погибли 12 человек. Премьер-министр Мамука Бахтадзе, выступив со специальным обращением в связи страгедией, сообщил, что распорядился временно закрыть все 25 шахт в Ткибули до установления причин трагедии и создания гарантий безопасности для рабочих. При этом руководители компании "Грузуголь", владеющей шахтами в Ткибули, вызваны на допрос в полицию.