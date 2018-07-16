Финская газета устроила акцию к саммиту Трамп – Путин

Финская газета Helsingin Sanomat в преддверии встречи президентов США и России в Хельсинки устроила акцию, призванную напомнить о ценности свободы слова.

На рекламных щитах в столице Финляндии от имени газеты размещены объявления на английском и русском языках, обращенные к Трампу и Путину, в частности, "Добро пожаловать на землю свободной прессы".

Часть объявлений представляет собой старые газетные заголовки, например например, "Путин снова старается подчинить прессу", "Путин закрыл крупнейшее российское новостное агентство" или "Трамп назвал СМИ врагами народа".

Журналисты издания Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски опубликовали открытое письмо двум президентам. В нем, в частности, говорится: "Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседствующая с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий". В письме содержится и критика президента Трампа: создается впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победам в ущерб интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны. Авторы призывают Трампа и Путина "не решать европейские вопросы без участия самих европейцев".

Владимир Путин около 13 часов по московскому времени прибыл в Хельсинки, где уже находится Дональд Трамп. Они должны встретиться в ближайший час.