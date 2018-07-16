Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На участников акции Pussy Riot могут завести уголовное дело

Задержание участницы акции Pussy Riot

Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления. Об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции "Лужники", куда накануне вечером были доставлены задержанные участники акции.

Там же на них были возбуждены административные дела по статьям нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Им грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции и сейчас находятся там. По закону, до суда можно задерживать только на 48 часов.

Вчера четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали они в фейсбуке. Друзья задержанных заявили "Коммерсанту", что акция готовилась в условиях конспирации около недели.

Видео с разговором участников акции с полицейскими попало в интернет. На ней полицейский утверждает, что России придется заплатить штраф ФИФА.

Из-за акции Pussy Riot финальный матч между командами Франции и Хорватии был остановлен на две минуты.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG