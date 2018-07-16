На участников акции Pussy Riot могут завести уголовное дело

Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления. Об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции "Лужники", куда накануне вечером были доставлены задержанные участники акции.

Там же на них были возбуждены административные дела по статьям нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Им грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции и сейчас находятся там. По закону, до суда можно задерживать только на 48 часов.

Вчера четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали они в фейсбуке. Друзья задержанных заявили "Коммерсанту", что акция готовилась в условиях конспирации около недели.

Видео с разговором участников акции с полицейскими попало в интернет. На ней полицейский утверждает, что России придется заплатить штраф ФИФА.

Из-за акции Pussy Riot финальный матч между командами Франции и Хорватии был остановлен на две минуты.

