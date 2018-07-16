В Хельсинки началась встреча президентов Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки.

Переговоры проходят в президентском дворце.

Обоих президентов встретил на пороге президент Финляндии Саули Ниинисте, который ранее утром уже встретился с Трампом. Американский президент прилетел в Хельсинки еще вчера, а Владимир Путин – днем в понедельник.

В начале переговоров в присутствии журналистов Путин сказал, что на встрече будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и международная повестка дня. Дональд Трамп поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу в России. По словам Трампа, будут обсуждаться вопросы торговли, ядерное оружие, разговор зайдет также о Китае. Трамп также выразил надежду, что России и США удастся наладить отношения.

После фотосессии начались переговоры Путина и Трампа. Сообщалось, что сначала пройдут переговоры с глазу на глаз, а затем к президентам присоединятся члены делегаций.

Параллельно со встречей Трампа и Путина проходит встреча госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Белый дом заявил, что по итогам встречи не будет выпущена официальная декларация. Лидеры, однако, проведут пресс-конференцию. Ее начало ожидалось около 17 часов по московскому времени, однако встреча президентов началась на час позже графика.