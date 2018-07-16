Секретная карта. Во Владимирской области РЖД изымает частную землю

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань планируют начать уже в этом году. Но для этого потребуется изъять земли, которые стоят на пути магистрали: всего она затронет около 15 тысяч участков, около 30% которых находятся в частной собственности. При этом в общем доступе до сих пор нет единой подробной карты магистрали: на данный момент проекты планировки территории доступны частями на сайтах муниципальных образований Московской и Владимирской областях. А узнать точную судьбу своего участка можно лишь при личном обращении в информационный центр ВСМ или через заявку, ответ на которую можно ждать до 30 дней. Для личного обращения граждан выделено шесть дней в летние месяцы: три во Владимире и три в Москве. Корреспондент Радио Свобода побывал на одной из этих встреч во Владимире.

Дочерняя компания РЖД "Скоростные магистрали" проводит встречи с населением раз в месяц: в одну из рабочих пятниц в первой половине дня можно лично узнать, затронет ли участок новая магистраль. Изъятие земли в пользу государства будет происходить следующим образом: сначала независимый оценщик должен определить размер возмещения за изъятие, в том числе его рыночную стоимость, размер причиненных убытков и упущенной выгоды. Далее собственникам предложат заключить соглашение об изъятии. Если собственника не устраивает стоимость возмещения, он может направить свое предложение об изменении размера возмещения. Но если в течение 90 дней собственник не подпишет соглашение, его участок могут забрать принудительно через суд.

Руководитель департамента земельных и имущественных отношений компании "Скоростные магистрали" Антон Александров еще на предыдущей подобной встрече в июне сказал, что общая сумма возмещения относительно небольшая. В то же время, в программе "РЖД" выкуп земли оценивается как одна из главных статей расходов, и для ее снижения возможен выпуск долговых долгосрочных бумаг.

Согласно нынешнему проекту, магистраль пройдет по территории фармацевтического предприятия "Илара" в Старом Перепечино возле Покрова. "Илара" уже 15 лет занимается производством ампул для лекарственных препаратов, здесь работает 250 человек, все они могут остаться без работы из-за строительства ВСМ. Гендиректор компании Виталий Боровиков пришел на встречу, чтобы узнать, возможно ли перенести магистраль и сохранить его предприятие.

— Мне сказали, что знают про наше предприятие, что железка пойдет практически по нам, и у нас вариант только один — идти к губернатору и писать заявление в РЖД, чтобы они пересмотрели конкретно нашу ситуацию. Если нам откажут в переносе магистрали, 250 человек и их семьи пойдут на улицу. Вы представляете, что такое перенести фармпредприятие? Это канализация, очистные сооружения, скважины, здания, — это невозможно. У нас задача одна — попытаться перенести железку в другую сторону.

"Илара" планировала расширяться: в лесной зоне возле завода собирались построить жилье для сотрудников, так как компания нередко приглашает специалистов из других городов. Но ВСМ проходит прямо по этой зеленой зоне, поэтому строительство там теперь невозможно.

Магистраль затрагивает интересы не только тех людей, чьи участки попали прямо под ВСМ, но и тех, кто находится рядом. Андрей, житель села Суходол Владимирской области узнал, что магистраль пройдет в 400 метрах от его дома, и что с этим делать, пока непонятно.

— Меня сильно интересует, будут ли там звуковые барьеры, но пока на этот вопрос мне не смогли ответить. Пока вообще ничего не известно, даже когда строительство начнется. Вообще, сотрудники ведут себя некрасиво, на поставленные вопросы плохо отвечают. Если ВСМ все-таки построят, что делать, будем жить там дальше…

Жительница Владимира Ольга Клютченя хочет купить участок в коттеджном поселке Милино, но перед этим ей необходимо точно знать, коснется ли строительство ВСМ ее участка.

— На встрече мы узнали, что тот участок, который мы хотим купить, не будут изымать, — говорит Ольга. — Но наше беспокойство в том, как пережить строительство: где будут подъездные пути, как мы будем добираться до участка, ну и как дальше там жить. Только сегодня мы узнали, что на сайтах сельских поселений и районов опубликована какая-то информация, но я еще не знаю, какая именно. Вообще непонятно, почему такая секретность, совершенно недоступно пока.

Один из консультантов информационного центра объяснил, что карты нет в общем доступе, потому что не все смогут ей пользоваться, неправильно ее поймут, а виноватыми в итоге останутся "Скоростные магистрали". Другой консультант считает, что полную карту не публикуют, потому что еще не все точно решено. Несмотря на то, что план магистрали уже утвержден, все еще может измениться: "В России живем", — подытожил консультант. На предыдущей встрече журналистам представили иную, более правдоподобную версию секретности карты. Издание "ПроВладимир" утверждает, что журналистам запретили фотографировать карту, "рассказав историю о вероломных журналистах в Татарстане, написавших в статье о сносе 230 населенных пунктов ради строительства ВСМ".

Для всех заинтересованных жителей должно было пройти еще три встречи (в Москве и Владимире), но компания «Скоростные магистрали» объявила о переносе этих встреч на осенний период в связи с тем, что проекты планировки территории опубликованы на официальных сайтах муниципальных образований. Радио Свобода удалось найти документацию на сайте одного из муниципальных образований, однако разобраться с ней очень сложно. Узнать судьбу своего участка по-прежнему можно через запрос в информационный центр ВСМ, ответ на который придется ждать до 30 дней.