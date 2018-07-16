Франция объявила о закрытии торгового представительства в России

В понедельник французские власти объявили о закрытии Службы посольства Франции, которая обеспечивала деятельность государственной организации Business France в России. Организация выполняла функции торгового представительства. Об этом сообщается на сайте посольства Франции в Москве.

В дипломатической миссии заявили, что получили уведомление от российских властей, в котором говорится, что организация больше не может осуществлять свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. В посольстве отметили, что за последнее время условия для работы Business France значительно ухудшились. Российские власти арестовали банковские счета организации и выслали из страны ее директора. В посольстве назвали эти действия "незаконными". В дипмиссии утверждают, что Business France продолжит работу на территории России, опираясь на "негосударственных партнеров".