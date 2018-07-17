США подали жалобу в ВТО на ответные пошлины ряда стран

Соединенные Штаты официально ответили на жалобы торговых партнеров, предъявив им встречные претензии во Всемирной торговой организации.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер утверждает, что контрмеры Китая, Европейского союза, Канады, Мексики и Турции на повышение американских пошлин на сталь и алюминий были необоснованными.



Действия президента США, продиктованные соображениями национальной безопасности, были абсолютно законными и не нарушали ни американских, ни международных правовых норм, заявил Лайтхайзер. По его словам, вместо того, чтобы сообща решать проблемы, некоторые партнёры США предпочли ввести контртарифы с целью нанести вред американским компаниям, рабочим и фермерам.

В марте США ввели 25-процентную пошлину на импортную сталь и 10-процентную - на алюминий. Контрсанкции со стороны торговых партнёров коснулись широкого спектра американских товаров на миллиарды долларов.