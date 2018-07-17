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США подали жалобу в ВТО на ответные пошлины ряда стран

Штаб-квартира ВТО в Женеве (Швейцария)

Соединенные Штаты официально ответили на жалобы торговых партнеров, предъявив им встречные претензии во Всемирной торговой организации.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер утверждает, что контрмеры Китая, Европейского союза, Канады, Мексики и Турции на повышение американских пошлин на сталь и алюминий были необоснованными.


Действия президента США, продиктованные соображениями национальной безопасности, были абсолютно законными и не нарушали ни американских, ни международных правовых норм, заявил Лайтхайзер. По его словам, вместо того, чтобы сообща решать проблемы, некоторые партнёры США предпочли ввести контртарифы с целью нанести вред американским компаниям, рабочим и фермерам.

В марте США ввели 25-процентную пошлину на импортную сталь и 10-процентную - на алюминий. Контрсанкции со стороны торговых партнёров коснулись широкого спектра американских товаров на миллиарды долларов.

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