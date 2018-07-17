Россияне с ВИЧ пожаловались в ООН на пытки и дискриминацию

Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, пожаловалось в Комитет ООН против пыток на отказ в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию на иммунный статус и вирусную нагрузку. Об этом во вторник пишет "Коммерсантъ".

В подготовленном организацией докладе говорится, что с отказом сталкиваются в основном заключенные, или те, у кого нет постоянной регистрации в определенном городе. По словам авторов обращения, отказы "основаны на дискриминационных основаниях" и "приводят к ненужной боли и страданиям людей, живущих с ВИЧ". Так, в 2012 году, в следственном изоляторе № 6 в Московской области заключенный испытывал "значительную боль" из-за того, что ему в течение семи месяцев отказывали в доступе к терапии. Правозащитники из "Зоны права" сообщили об осужденном, который не получал терапию в течение девяти месяцев.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, более 25 процентов смертей в тюрьмах происходят именно из-за ВИЧ, подчеркивают авторы обращения.

Отказ в лечении и тестировании на ВИЧ в местах лишения свободы попадает под определение 1 и 16 статей Конвенции против пыток, отмечается в докладе.