Вручение "Русского Букера" за 2018 год отменили из-за отсутствия денег

Литературная премия "Русский Букер" не будет присуждаться в 2018 году из-за финансовых проблем. У оргкомитета нет денег и, если в ближайшее время не найдется спонсор, то премию придется закрыть, говорится в заявлении на официальном сайте "Русского Букера".

Сообщение о поисках спонсоров было размещено на сайте премии ещё в начале апреля этого года, но за три с лишним месяца никто не изъявил желания вложить средства в процесс выбора и присуждения премии за лучший роман года, написанный на русском языке. За 25 лет существования "Русского Букера" его спонсорами были, в том числе "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, Бритиш Петролиум, банк Глобэкс, благотворительный фонд Петра Смирнова.

Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Победитель получает полтора миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей.

Лауреатами премии в разные годы становились Георгий Владимов, Булат Окуджава, Владимир Маканин, Василий Аксенов, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Михаил Шишкин, Рубен Гальего, Александр Иличевский, Александр Снегирев, Петр Алешковский и другие. В 2017 её лауреатом стала Александра Николаенко за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства".

