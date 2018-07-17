Pussy Riot выиграли в ЕСПЧ дело о панк-молебне 2012 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил троим участницам Pussy Riot около пятидесяти тысяч евро компенсации за уголовное преследование по делу об акции в храме Христа Спасителя. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном во вторник.

Суд в Страсбурге постановил, что в отношении Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич были нарушены статьи о праве на гуманное обращение, личную неприкосновенность и справедливый суд. ЕСПЧ также большинством голосов признал, что российские власти нарушили право активисток на свободу самовыражения.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил Марию Алёхину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве за панк-молебен "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве, который они провели в феврале того же года. Участницы Pussy Riot назвали свою акцию ответом на политические события в России.

Позже реальный срок Самуцевич был заменен на условный. В конце 2013 года года Толоконникова и Алехина были освобож​дены по амнистии.