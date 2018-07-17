Пол Райан "будет рад" введению новых санкций США против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что намерен рассмотреть дополнительные санкции против России. Он подтвердил свою поддержку американскому разведывательному сообществу в расследовании вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Если комитеты Конгресса США сочтут необходимыми новые санкции против России, "я буду очень рад рассмотреть проекты этих санкций", сказал Пол Район в беседе с журналистами в Вашингтоне.

По словам спикера Палаты представителей США, российское правительство, не разделяющее ценности, которыми руководствуются США, является угрозой американским интересам.

Дональд Трамп во вторник утром дал высокую оценку своей встрече в Хельсинки с Владимиром Путиным и пытался дискредитировать критиков, которые называют хельсинкскую встречу провальной и нанесшей вред Соединенным Штатам.