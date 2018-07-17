В Нальчике прокурор потребовал посадить полицейских на 70 лет

В Нальчикском гарнизонном военном суде 17 июля начались прения по уголовному делу в отношении семи сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. Об этом сообщает представитель потерпевшей стороны адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Ингушские правоохранители обвиняются в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов.

Прокурор потребовал назначить подсудимым в общей сложности 70 лет лишения свободы. Начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву — 13 лет и лишение звания «майор», его заместителю Сергею Хандогину — 6 лет и лишение звания «полковник». Троим сотрудникам подразделения «Э» – Исе Аспиеву, Андрею Безносюку и Алихану Бекову — 10, 10 и 16 лет колонии и лишение их званий.

Прокурор считает необходимым приговорить начальника ОМВД по Сунженскому району Магомеда Бекова к 6 годам и лишить его звания «полковник», а оперуполномоченного отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Ингушетии Мустафу Цороева — к 9 годам колонии и лишить его звания «старший лейтенант».

Потерпевшие просили назначить подсудимым реальные сроки. 18 июля судебные прения продолжатся.