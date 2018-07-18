Госдума поддержала штрафы за злоупотребление правом на митинги

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за "злоупотребление правом на проведение митингов". Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Злоупотреблением депутаты называют подачу уведомления о проведении публичного мероприятия "без цели его проведения". Как именно можно понять мотивы заявителей, депутаты не пояснили. Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для организаций - до 100 тысяч рублей. Наказывать предлагают также тех, кто сначала подал уведомление о митинге, но затем решил его не проводить и не известил об этом местные власти в установленный срок.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время участились случаи фиктивных мероприятий, на обеспечение которых, чтобы соблюсти законность, приходится тратить бюджетные деньги."Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер", — утверждается в документе.

Так , в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге один человек подал 660 уведомлений о проведении мероприятий на одну и ту же дату — с разницей в минуту, говорится в пояснительной записке. Координатор петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов сказал "Медиазоне", что, скорее всего, речь идет о его уведомлениях, которые подавались для организации встречи с политиком.

Михайлов подал в городскую администрацию в общей сложности 1400 заявок на проведение мероприятия 26 ноября 2017 года (с разницей в минуту) на 25 различных площадках в городе. На все уведомления был получен отказ в согласовании под различными предлогами.