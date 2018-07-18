СМИ: к отравлению Скрипалей причастна сотрудница ГРУ

Покушение на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери организовала группа из шести человек во главе с сотрудницей ГРУ. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Такое предположение возникло после показаний брата Чарли Роули, одного из пострадавших в конце июня от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в соседнем с Солсбери городке Эймсбери. Он заявил, что Роули и его подруга Дон Стерджес подверглись воздействию яда после того, как нашли в Солсбери флакон из-под духов и распылили его содержимое на себя. Стерджес умерла в больнице 8 июля.

Флакон из-под духов поддерживает версию о том, что в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта ключевую роль играла женщина, - сказал изданию собеседник в разведывательных службах.

По сведениям The New York Times, британские правоохранительные органы считают, что за отравлениемСкрипалей стоит российская спецслужба ГРУ. Лондонская полиция "близка к определению лиц, которые, как они считают, провели операцию", пишет газета со ссылкой на британских и американских чиновников. Сергей и Юлия Скрипаль после долгого лечения выжили.

Москва причастность к покушению отвергает. Ответственность за отравление Стерджесс и Роули Великобритания пока официально на Россию не возложила.