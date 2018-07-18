Оппозиционер Дмитрий Гудков оспорит "муниципальный фильтр" в суде

Бывший депутат Государственной думы России, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков обжаловал в суде отказ Московской городской избирательной комиссии регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы.

Как написал политик в фейсбуке, иск подан и на "муниципальный фильтр". По его словам, в соответствии с решением Конституционного суда от 2012 года "муниципальный фильтр" необходим для отсева кандидатов, "не имеющих поддержки избирателей". Гудков считает, что о наличии у него такой поддержки свидетельствуют результаты последних выборов в Госдуму и муниципальных выборов в Москве.

7 июля Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил 76.

Против муниципального фильтра ранее высказалась и глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Фильтр не должен убивать конкуренцию. Не должно быть, чтобы одна из партий занималась политической благотворительностью: тому дам, тому не дам", - заявила Памфилова.​

Преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, смогли только пять кандидатов из возможных тридцати шести. Среди них нет ни одного представителя несистемной оппозиции.