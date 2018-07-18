Словакия выдала России подозреваемого в терроризме

Из Словакии в Россию во вторник экстрадирован уроженец Ингушетии Аслан Яндиев, которого ФСБ подозревает в причастности к терроризму.

Как говорится в сообщении ФСБ, Яндиева обвиняют в организации и совершении терактов во Владикавказе в 2006 году. Тогда погибли 4 человека. ФСБ называет его членом "банды Шамиля Басаева".

Аслан Яндиев отрицает обвинения. По данным Amnesty International, он покинул Россию в 2008 году, опасаясь пыток и уголовного преследования за преступления, которых он, по его словам, не совершал. ФСБ утверждает, что Яндиев покинул Россию в 2010 году. Известно, что в том же году он обратился за политическим убежищем в Словакии, однако в 2011 был в этой стране арестован по запросу России.

В течение семи лет адвокаты Яндиева боролись против его экстрадиции, однако словацкий суд постановил, что его можно выдать России. Amnesty International осудила это решение, указав на то, что Комитет ООН по правам человека призвал Словакию воздержаться от экстрадиции до тех пор, пока не будут получены гарантии, что Яндиев после выдачи в России не будет подвергнут пыткам.