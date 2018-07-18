Жизнь без царя

Патриарх Кирилл возглавил в Екатеринбурге Царский крестный ход. В мероприятии по случаю 100-летия убийства семьи последнего российского императора приняло участие уральское начальство: полпред президента, губернатор Свердловской (!) области, чиновники, промышленники. Людей привели не к месту, где были найдены вполне реальные останки т.н. "царской семьи", а туда, где находится доходный паломнический комплекс РПЦ-МП... Сегодня мы поговорим об этой дате, и о судьбе русской монархии, возможности ее восстановления и о власти нынешней.

Как власти и РПЦ-МП отметили 100-летие гибели царской семьи? Кто организовал убийства Романовых в Перми, Екатеринбурге, Алапаевске, Петрограде? Что означают сегодня призывы к всеобщему покаянию? Почему в РПЦ не могут признать останки погибших ,а власть потакает иерархам? Обсуждают зам председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) доктор исторических наук Андрей Зубов, доктор исторических наук Михаил Бабкин, писатель и переводчик Никита Кривошеин (Франция).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 июля в 19:05