Трамп: "Встреча с Путиным была огромным успехом"

Президент США Дональд Трамп вновь назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным "большим успехом" - несмотря на критику в прессе и со стороны американских политиков, как демократов, так и республиканцев.

"Встреча между Путиным и мною была огромным успехом, это не так только для СМИ, которые сообщают ложные новости!" - написал Трамп в твиттере.

Он развил свою мысль: "Мы хорошо поладили с Путиным, несмотря на всех ненавистников, которые хотели бы, чтобы встреча превратилась в боксерский поединок. Будут отличные результаты!"

Впоследствии Трамп продолжил: "Некоторые люди НЕНАВИДЯТ то, что я хорошо поладил с Путиным. Они бы предпочли начать войну, только бы этого не видеть. Я называю это "Синдром помешательства на почве Трампа".

Среди успехов саммита Трамп назвал то, что Путин пообещал "помочь с Северной Кореей", не приведя какой-либо конкретики. Президент США также написал, что многим людям из руководства спецслужб понравилось его выступление на пресс-конференции в Хельсинки.

Именно после этой пресс-конференции на Трампа обрушилась критика, поскольку президент С на ней заявил, что одинаково доверяет американским спецслужбам и президенту Путину, а также сомневается в выводах о том, что Россия вмешивалась в выборы в США. Впоследствии Трамп сказал, что допустил в этой фразе оговорку, имея в виду, что он не сомневается в этих выводах.