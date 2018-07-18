Кремль изменил цитату Путина о референдуме в Крыму

Официальный сайт президента России "поправил" слова Владимира Путина о Крыме, сказанные им на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник. На это обратило внимание украинское издание "Гордон".

"Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций" - сказал на пресс-конференции Путин, объясняя позицию Москвы по поводу аннексии Крыма.

Эта фраза вызвала реакцию президента Украины Петра Порошенко и других украинских политиков. "Это не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - сказал Порошенко.

На сайте Кремля, однако, фраза выглядит иначе: "Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций". Местоимение здесь отсутствует, и кто именно провел референдум, остается неясным.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признает этот референдум и его итоги.

Ранее генпрокуратура России внесла еще одну поправку в выступление Путина. Представитель генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Путин попросил ведомство поправить его слова о сумме, которую якобы направил финансист Уильям Браудер на избирательную кампанию Хиллари Клинтон в США. Путин говорил о 400 миллионах долларов, однако, по версии прокуратуры, имел в виду 400 тысяч. Браудер отрицает сам факт финансирования им кампании Клинтон.

Президент США Дональд Трамп накануне лично заявил, что оговорился во фразе о российском вмешательстве в выборы - вместо "я не вижу причин не считать Россию виновной" сказал "я не вижу причин считать Россию виновной".