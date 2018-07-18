Спасенные в Таиланде подростки и их тренер выписались из госпиталя

12 детей и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, выписались из госпиталя. Об этом сообщает Reuters. После выписки подростки провели первую пресс-конференцию. Это было их единственное официальное интервью. Вопросы детям отбирали специальные психологи. Власти Таиланда попросили прессу не беспокоить детей и их родителей после официальной пресс-конференции и в течение месяца не брать у них интервью.

Журналисты отметили, что все дети в хорошем настроении и улыбаются. Врачи утверждают, что спасенные чувствуют себя хорошо.

23 июня подростки из тайской футбольной команды вместе с тренером пропали во время экскурсии на севере Таиланда. Они решили спрятаться от дождя в пещере, но ее затопило.

Поисково-спасательная операция продолжалась с конца июня. К ней были привлечены иностранные дайверы и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда. Во время их эвакуации погиб один из спасателей.

