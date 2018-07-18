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Трамп: "агрессивные" черногорцы могут начать Третью мировую войну

Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News

Президент США усомнился в том, что союз НАТО должен защищать Черногорию. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп назвал черногорцев "очень агрессивными людьми", которые могут привести к началу Третьей мировой войны.

В ответ на высказывание Трампа официальный представитель Североатлантического союза заявил, что статья о коллективной самообороне государств, входящих в НАТО, является "безусловной и нерушимой". Согласно этой статье, нападение на одного участника является нападением на все страны союза.

Черногория стала 29 членом НАТО в июне 2017 года. Ее оборонные расходы в 2017 году составили 66 миллионов евро (1,66 процента ВВП страны). Трамп неоднократно настаивал на том, что страны Евросоюза должны увеличить взносы в НАТО минимум до двух процентов ВВП.

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