Белый дом заказал фирме "Боинг" два новых президентских самолета, которые должны быть готовы к полетам к 2024 году. Как отмечается в официальном сообщении американской администрации, мероприятия по замене самолетов начались в 2011 году, и новый самолет заменит нынешние, которым сейчас 31 год.

Общая стоимость двух новых самолетов составляет 3,9 миллиардов долларов. Сообщается, что проект сэкономит налогоплательщикам более 1,4 миллиардов долларов от первоначально предложенного контракта на сумму 5,3 миллиарда долларов.



Как отмечается в сообщении Белого дома, президент Трамп подчеркнул необходимость минимизации затрат при замене двух существующих самолетов Air Force One. В настоящее время Дональд Трамп использует свой частный самолет, переоборудованный под президентский.