В Крыму составят список тех, кто не признает полуостров российским

Общественная палата аннексированного Россией Крыма создаст список российских и украинских общественных и культурных деятелей, которые не признают полуостров российской территорией. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам членов Общественной палаты, список создается с целью проинформировать жителей полуострова о том, как к ним относятся различные политические и общественные деятелей. Авторы идеи "крымского досье" считают, что те кто говорят об аннексии или оккупации Крыма, "не уважают самих крымчан". Среди оказавшихся в списке российский актер Михаил Ефремов, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Борис Акунин, украинский журналист Павел Казарин. Все собранные материалы будут переданы Общественной палатой в правоохранительные органы.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признает этот референдум и его итоги.