В Израиле принят закон о национальном характере государства

Израильский парламент (Кнессет) принял утром в четверг законопроект "О еврейском характере государства", который официально определяет Израиль как "национальную родину еврейского народа" и утверждает, что "реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна только для еврейского народа". Как сообщает газета Haaretz, 62 депутата проголосовали за законодательства и 55 против. Два законодателя воздержались.

В законе о нации также содержатся положения, в которых говорится, что "единый Иерусалим" является столицей Израиля и что иврит является официальным языком страны. Арабскому языку, который ранее был равнозначен ивриту, присваивается особый статус. В другом положении закона говорится, что "государство рассматривает развитие еврейского поселения как национальную ценность и будет действовать, чтобы поощрять его создание и консолидацию".

Закон был принят после после долгих дебатов, которые начались во второй половине дня. Законодатели голосовали по сотням предложений, представленных оппозицией, которые возражали против различных частей законопроекта.

Законопроект был поддержан правительством Израиля еще в 2014 году. Однако вызвал негативную реакцию среди израильских арабов, составляющих 20 процентов населения Израиля, где проживают восемь миллионов человек.