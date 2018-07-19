У Госдумы проходят пикеты против повышения пенсионного возраста

В Москве у здания Государственной думы России, которая сегодня рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, проходят одиночные пикеты противников реформы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В акциях принимают участие лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

По оценке Удальцова, у здания Госдумы собрались около 200 человек. К ним вышли депутаты от КПРФ и "Справедливой России", которые говорят, что будут голосовать против законопроекта. По данным "Интерфакса", там же находятся сторонники пенсионной реформы. Полиция не вмешивается в происходящее.

В Санкт-Петербурге движение "Время" провело акцию "Дождался пенсии", усадив на ступеньки приемной " Единой России "скелет с соответствующей табличкой .

Накануне профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. При этом депутаты выразили сомнения в объективности предложенных границ возраста выхода на пенсию. Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин.

В четверг на заседание Госдумы не явился заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк. Как утверждают источники "Дождя", он не хочет голосовать за повышение пенсионного возраста. Теперь, по их словам,ему может грозить отставка с партийного поста. Если бы Железняк пришел на заседание и проголосовал "против", то мог бы лишиться и депутатского мандата.

Ранее президиум фракции "Единой России" принял решение о консолидированном голосовании в поддержку правительственного законопроекта. СМИ также сообщали, что секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак запретил однопартийцам критиковать законопроект.

Согласно опросу социологов, девять из десяти россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. Власти 12 российских регионов воздержались от публичной поддержки этой инициативы. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.