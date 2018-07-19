Греция назвала "неуважительными" заявления российского МИД

Министерство иностранных дел Греции назвало неуважительными заявления представителя российского МИД Марии Захаровой о высылке российских дипломатов. "Заявления представителя МИД России являются характерным примером неуваженияк третьей стране и непониманием современного мира, где государства, независимо от их размера, могут проводить самостоятельную, многоплановую и демократическую внешнюю политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте греческого ведомства.

18 июля в ходе брифинга Захарова сказала, что высылка российских дипломатов Афинами стала результатом "многоэтапной игры", в которую "втянули Грецию". Греческие дипломаты в ответ на это заявили, что "такие утверждения свидетельствуют об образе мышления людей, не понимающих принципов и ценностей внешней политики Греции". В Афинах уточнили, что никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны.

О высылке из Греции двух российских дипломатов стало известно 11 июля. Дипломатов обвинили в попытке сбора информации, а также подкупе государственных чиновников. В министерстве иностранных дел России тогда сообщили, что ответят зеркально, однако потом отложили принятие соответствующего решения.