Пять стран продлили санкции в отношении РФ из-за Крыма вслед за ЕС

Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория вслед за Евросоюзом продлили санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Ограничительные меры касаются только территории полуострова и Севастополя. Санкции запрещают импорт товаров из аннексированного региона и экспорт туда продукции и технологий в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Физические лица и компании, зарегистрированные в странах, которые присоединились к санкциям, не имеют права инвестировать в экономику Крыма и Севастополя.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва называет аннексию полуострова "восстановлением исторической справедливости".