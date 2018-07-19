Нетаньяху поблагодарил Орбана за борьбу с антисемитизмом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в четверг, 19 июля, в Иерусалиме, поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его за борьбу с антисемитизмом. Нетаньяху воспринял высказывания Орбана о необходимости борьбы с антисемитизмом как проявление истинной дружбы по отношению к Израилю.

"Антисемитизм был бедствием еврейского народа в течение тысяч лет. Он приводил к ужасным трагедиям, кульминацией которых стала величайшая трагедия - Холокост - в XX веке. С ним нужно бороться непрерывно, неустанно, недвусмысленно", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

"Мы оба понимаем, что угроза радикального ислама является реальной, она может поставить под угрозу Европу, она может поставить под угрозу мир", - отметил Нетаньяху. По его словам, из всех источников воинствующего ислама Иран является самой большой угрозой общей цивилизации.

"И, находясь здесь, на переднем крае битвы против радикального ислама, во многом Израиль защищает Европу. И я хочу поблагодарить вас за защиту Израиля", - подчеркнул глава правительства Израиля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает официальный визит в Израиль, в ходе которого предусмотрена обширная программа мероприятий.