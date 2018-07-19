Москвич с лапшой на ушах устроил акцию на съемке интервью Собянина

Москвич Сергей Харитонов устроил акцию на телеинтервью мэра Москвы Сергея Собянина . Видео с бекстейджа , где он снимает Собянина на камеру, стоя с настоящей лапшой на ушах, Харитонов опубликовал в своем инстаграме.Через несколько часов он закрыл свой аккаунт, а затем удалил.

18 июля Собянин дал интервью телеканалу "Москва 24", который принадлежит мэрии столицы. В ходе беседы, которую снимали в парке "Зарядье" Собянин рассказывал как "важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно".

В разговоре с TJ Харитонов заявил, что работает оператором-фрилансером, но отказался говорить, для какого телеканала. По его словам, он не планировал выставлять ролик как акцию протеста, а просто "хотел высказать мнение". Он также уверен, что никакой реакции властей не последует.

На телеканале заявили, что не снимают прямые эфиры на такие камеры и Харитонов не имеет к нему никакого отношения. Генеральный продюсер "Москвы 24" Алексей Вершинин добавил, что телеканал не будет требовать извинений от москвича и не собирается обращаться в суд. Он также сообщил, что на телеканале готовы официально трудоустроить Харитонова.