Адвокат: Сенцов выглядит хуже, его хотели госпитализировать

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сегодня посетил своего подзащитного в колонии города Лабытнанги. По его словам, состояние осужденного ухудшилось с момента последнего визита защитника.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный", – рассказал о здоровье Сенцова адвокат, уточнив, что режиссер "ходит сам".

По словам Динзе, две недели назад у Сенцова был второй "кризис по здоровью". Режиссеру стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы начать полноценное принудительное кормление и вливать больше смеси.

Олег Сенцов отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача, сообщил Динзе. По его словам, Сенцов содержится в палате и с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну".

Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", – рассказал Дмитрий Динзе.

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.