В Алма-Ате в результате нападения скончался фигурист Денис Тен

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице Алма-Аты от ножевого ранения. На него напали двое неизвестных, которые перед этим пытались украсть зеркала с машины спортсмена.

В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что Тен потерял более трех литров крови, передает местная служба Радио Свобода.

В министерстве культуры и спорта Казахстана назвали гибель фигуриста огромной трагедией, которая "не поддается осмыслению".

О задержании нападавших пока не сообщалось.

Денис Тен - пятикратный чемпионом Казахстана в мужском одиночном катании. На зимних Олимпийских играх в Сочи он завоевал бронзовую медаль. Тен также продюсировал ледовое шоу со своим участием.