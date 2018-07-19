Россия после ЧМ: гайки закрутят всем? Эфир в 19:05

Едва уехали гости ЧМ - Минобороны РФ выкатило новые виды вооружений. Неспроста? Что ждет Россию и россиян после футбольного карнавала? Гость студии - главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Ведущая Елена Рыковцева
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