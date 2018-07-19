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Россия после ЧМ: гайки закрутят всем? Эфир в 19:05

Алексей Венедиктов на открытии Сада Политковской в Москве 13 июля 2018

Алексей Венедиктов о том, как поведет себя российская власть после своего "оглушительного международного успеха"

Едва уехали гости ЧМ - Минобороны РФ выкатило новые виды вооружений. Неспроста? Что ждет Россию и россиян после футбольного карнавала? Гость студии - главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Ведущая Елена Рыковцева

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