Верховный суд отменил наказание осужденной за акцию протеста

Верховный суд России признал, что задержанные за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинения в неповиновении сотрудникам полиции. Постановление было вынесено конце июня после рассмотрения дела Ирины Юргилевич. Она была задержана 12 июня прошлого года на оппозиционной акции протеста в Санкт-Петербурге. Позднее активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга и еще на 500 рублей – по статье о неповиновении сотруднику полиции.

Верховный суд России после рассмотрения дела отменил решение по второму обвинению. Постановление получило название "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях". В нем говорится, что правонарушение Юргилевич заключалось именно в участии в несогласованном митинге. Кроме этого, суд указал, что "никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение".

Это решение Верховного суда означает, что аресты сотен демонстрантов за последние полтора года были незаконны, заявил газете "Коммерсантъ" юрист Московской Хельсинкской группы Александр Передрук. Кроме этого, постановление запрещает арестовывать участников протестных акций, поскольку статья о нарушении правил проведения митинга не предусматривает такое наказание – в отличии от статьи о неповиновении полицейскому.