Замглавы внутренних войск МВД приговорили к 6 годам за взятку

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии строгого режима Вячеслава Варчука, бывшего заместителя главы внутренних войск МВД России (в настоящее время – Росгвардия). Его признали виновным в получении взятки в размере десяти миллионов рублей, сообщает РБК.

Варчуку также был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей. Генерал признал свою вину.

Варчук был задержан 3 марта прошлого года. По данным следствия, генерал и его заместитель Александр Костин за взятку обещали выделить управлению связи Внутренних войск финансирование в 250 миллионов рублей.

Вячеслав Варчук с 2002 года возглавлял финансовое управление Внутренних войск, на базе которых была создана Росгвардия. В ее состав генерал не вошел, как сообщали СМИ, "из-за имеющихся к нему вопросов".