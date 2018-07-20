СМИ: Рыбка не хочет передавать США записи разговоров Дерипаски

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, отказалась передавать Соединенным Штатам аудиозаписи разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с высокопоставленными российскими чиновниками, которые, как она утверждала ранее, у нее имеются. Об этом сообщает Vice News.

После выхода в феврале этого года расследования Алексея Навального о Дерипаске и в особенности после ее ареста в Таиланде несколькими неделями спустя Рыбка заявляла, что у нее есть записи, подтверждающие вмешательство России в президентские выборы в США. Как она утверждала, Дерипаска обсуждал эту тему на яхте с тогдашним вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько и другими лицами. Она предлагала передать эти записи сотрудникам ФБР и даже просила политического убежища в США. Официально американские представители не выразили заинтересованности ее предложением.

Как сообщает Vice News, теперь Рыбка изменила мнение и готова передать эти записи только Олегу Дерипаске. "Я не буду никого шантажировать" - говорится в заявлении, которое Рыбка передала журналистам через своего представителя.

Накануне в Таиланде начался судебный процесс над Рыбкой и Алексом Лесли (Александр Кириллов), которых обвиняют в организации проституции. На первом заседании суда они не признали свою вину.

До поездки в Таиланд Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального, в котором рассказывается - со ссылкой на записи самой Рыбки - о ее интимных отношениях с Дерипаской и дружбе олигарха с главой аппарата правительства России Сергеем Приходько.​

Олег Дерипаска полностью отрицал информацию из расследования и подал в суд на Рыбку и Лесли за нарушение тайны частной жизни. 9 июля Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил его иск и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей. Защита Вашукевич и Кириллова обжаловала это решение.