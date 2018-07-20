В США отрицают наличие "договоренностей" Трампа и Путина

Представители администрации США отрицают, что на встрече Доналтда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля были достигнуты какие-либо устные договоренности, о которых не было объявлено на итоговой пресс-конференции.

О наличии таких договоренностей ранее заявил ряд российских представителей - в частности, посол России в США Анатолий Антонов и минобороны России. Эти заявления - как и неуверенное, по мнению ряда комментаторов, выступление президента Трампа на пресс-конференции - вызвали в Конгрессе вопросы о том, не были ли достигнуты во время беседы президентов "с глазу на глаз" какие-либо секретные договоренности в ущерб интересам США. Демократы в Конгрессе призвали допросить переводчицу Трампа, которая присутствовала на его беседе с Путиным, или предоставить Конгрессу запись разговора.

Госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News в пятницу, комментируя слова посла Антонова, призвал не полагаться на них: "Время от времени им <русским> хочется рассказывать разные истории" - сказал он. По словам Помпео, на саммите "было обсуждено множество вещей, которые требуют серьезной проработки" и удалось наладить диалог, однако о договоренностях речь не идет.

Помпео также заявил, что администрация Трампа занимает жесткую позицию по отношению к России.

В Пентагоне также отрицают, что получали какие-либо распоряжения о налаживании более тесных контактов с российскими военными в Сирии. "У нас нет никаких указаний, кроме тех, в соответствии с которыми мы действовали до того" - сказал командующий американскими войсками на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.

По итогам встречи в Хельсинки не было принято никакого совместного заявления. На пресс-конференции по ее итогам, помимо слов о необходимости диалога, была названа только одна конкретная договоренность, к которой пришли лидеры - это необходимость обеспечить безопасность Израиля в контексте конфликта в Сирии.