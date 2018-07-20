Сирия: войска Асада вышли к Голанским высотам

В Сирии войска президента Башара Асада берут под контроль территорию на юго-западе страны, прилегающую к Голанским высотам, находящимся под контролем Израиля.

Несколько лет эта территория в провинции Кунейтра была под контролем повстанцев, однако в результате масштабного наступления сил Асада на юго-западе Сирии они не смогли удержать позиции.

Как сообщают агентства и Сирийский центр мониторинга прав человека, при посредничестве российских военных достигнуты соглашения о перемирии. Территории, прилегающие к Голанским высотам, перейдут под контроль сирийских властей. Повстанцы, не желающие сложить оружие, выедут на север Сирии.

По такой же модели войска Асада ранее восстановили контроль над Восточной Гутой и районами у границы с Иорданией.

Таким образом, весь юго-запад Сирии перейдет под контроль Дамаска - за исключением небольшого участка территории, которую контролируют джихадисты из так называемого "Исламского государства". Предполагается, что против них будет проведена силовая операция.

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля президенты США и России заявили о том, что безопасность Израиля в связи с событиями в Сирии должна быть обеспечена. Наблюдатели отмечают, что в последнем наступлении войск Асада практически не участвовали иранские военные - против их появления у своих границ резко возражает Израиль.