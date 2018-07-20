В Южной Корее вынесен еще один приговор экс-президенту

В Южной Корее суд приговорил бывшего президента страны Пак Кын Хе в общей сложности к восьми годам тюрьмы по двум уголовным делам. Ее признали виновной в хищении средств Национальной разведывательной службы и в незаконном вмешательстве в избирательный процесс.

Она также должна заплатить штраф в размере около 3 миллионов долларов - именно такую сумму из средств разведслужбы она, как утверждается, присвоила.

Пак Кын Хе уже отбывает тюремное заключение и на оглашении нового приговора не присутствовала. В апреле экс-президента приговорили к 24 годам лишения свободы по обвиненениям во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и других преступлениях. Она была отстранена от власти в 2017 году после того, как ей были предъявлены эти обвинения.

