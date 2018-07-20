Свидетели по делу "Левого блока" рассказали об угрозах в полиции

В Томске свидетели по делу активиста "Левого блока" Максима Шульгина, которого обвиняют в возбуждении ненависти к сотрудникам полиции, отказались от своих показаний. Они объяснили это тем, что на них оказывалось давление со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Об этом сообщает агентство ТВ2.

По словам свидетелей, полицейские не советовали пользоваться 51-ой статье Конституции и отказываться от дачи показаний. В противном случае им угрожали переводом из свидетелей в обвиняемые. Также сотрудники правоохранительных органов якобы говорили, что применят физическую силу в случае отказа от сотрудничества с ними.

30 апреля 2018 сотрудники правоохранительных органов ворвались в офис движения "Левый блок" в Томске и задержали около 10 активистов. Причину задержания не объяснили, а к сторонникам движения применяли методы психологического воздействия. Также у них отобрали все электронные устройства. К одному из задержанных не пускали сестру и адвоката.



Активиста Максима Шульгина правоохранители в машине избили, положили между сиденьями и включили печку. В результате активист получил ожоги руки. Сообщается, что на Шульгина завели уголовное дело за возбуждение ненависти к полицейским из-за песни во "ВКонтакте". Ожоги на его руке были зафиксированы в бюро судебных экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью Шульгина до сих пор не решён.