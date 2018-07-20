"Прожрали вашу пенсию": депутаты проголосовали за пенсионную реформу

19 июля Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении, и протестующие посты в соцсетях не заставили себя ждать.

Дмитрий Гудков

Смотрю заседание Госдумы по пенсионной «реформе». И это удивительное бесстыдство. Глава Минтруда Топилин с трибуны заливает глава божьей росой: «Наша главная цель – повысить пенсии!» Ему помогает статусные депутаты: «Повышение пенсионного возраста – это новая философия отношения к труду». Помнится, несколько дней назад глава Минфина Силуанов и вовсе заявлял, что пенсия в 60 лет – это оскорбительно.

А ронять рубль в два раза, чтобы помочь Сечину – не оскорбительно? А повышать НДС – не унижает? А довести страну до оттока сотен миллиардов долларов за годы, начиная с украинской авантюры – высшая доблесть? Вызвать на свою голову санкции, добить людей «контрсанкциями», кто выжил – тех сжечь в очередной гибридной войне – все это вы считаете грамотной политикой? И вы – вот именно вы – теперь предлагаете поверить вам еще раз? Меньше есть, чтобы вы могли больше пить? Пока тот же Сечин и прочие Ротенберги с Ковальчуками не перестанут наживаться непосильными распилами, ни о каких «реформах» не может идти речи. И не только из-за морали. Просто любая экономия средств исчезнет в их бездонных карманах, а обнаружится в офшорах, в виолончелях, в чемоданах кокаина.

Хотите, чтобы крокодильим слезам верили? Покажите пример! Сколько пенсии и зарплаты у вас самих? Давайте, расскажите и откажитесь. Выйдите на ту же трибуну и скажите: «Я была тогда с моим народом». Время затянуть пояса потуже! И я не шучу.

Пенсионный фонд трещит по швам? – Правда. Возраст нужно повышать? – Отлично. Ну так скажите честно. Покажите цифры. Покажите, что вы готовы не только резать и стричь население, но ужаться сами. Министр Силуанов пусть откажется от 1,7 миллиона зарплаты в месяц – уверен, на старость он уже накопил. Депутат пусть откажется от служебной машины. На метро, на автобус, бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках отдельно взятого организма. И так далее, каждый ужимается, как умеет. Медведев с криком «денег нет» снимает последние кроссовки.

Только при этом условии – вашего честного поведения – вам, может быть, поверят, когда увидят, что вы умеете не только портить жизнь другим, но и вместе с ними переносить тяготы. Ведь даже Счетная палата насчитала, что «реформа» - тык пальцем в небо. Никаких расчетов нет, нет гарантий, что через 5 лет не придется еще раз ужимать и урезать. «Элита тем и отличается от элитки, что переживает все трудности вместе с народом, а не скидывает их на него. Не подозревали?

Нужна настоящая реформа. Не ее имитация в виде банальной экономии бюджета, а комплекс мер.

Вы увеличиваете рынок труда на 16 миллионов человек? – Так продумайте меры борьбы с безработицей. Вы лишаете сотни тысяч детей бабушек? – Так создайте детские сады в нужном объеме. Вы игнорируете льготников (я не о силовиках)? – Так компенсируйте им другими способами.

А главное – гарантируйте, что средства, сэкономленные на пенсиях, не пойдут в Сирию, очередным путинским криминальным дружкам, не будут зарыты в новые трубы и спрятаны на ваших виллах. Не можете? – Тогда что вы делаете во власти.

Это не реформа. Это – грабеж. Ничего не обещающий, ничего не меняющий к лучшему. «Спасибо, что живыми уйдете», – вот, что сейчас по-честному вы должны сказать людям. Но и это – до очередной «реформы».

Ирина Мишина

Пенсионную реформу приняли в 1-м чтении. 3 фракции против, но Единороссы перевесили. Из Едра против голосовала только Поклонская. Железняк взял больничный, чтобы не голосовать. Принять-то приняли, во 2-м чтении тоже примут, а дальше что? Где работать этим людям? Что им делать, если уже после 45-и женщинам начинают намекать на возраст и чтобы "потеснились".И манипулируют ими так, что они на все согласны, вплоть до должностных преступлений и ночных смен. Эти голосовавшие, они приняли ПРОГРАММУ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ? По строительству поликлиник, чтоб пожилой народ не начал массово помирать? Они снизили цены на лекарства ? «Российские пенсионеры — здоровые опытные люди «на пике жизни», нынешний 60-летний по биологическому возрасту соответствует 40-летнему 1950-х годов», - говорит главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. А тут как назло одна французская фирма взяла и замерила в 45-и развитых и развивающихся странах показатели "пенсионного индекса". Оказалось, что в плане "государственных программ" для пожилых людей Россия на самом последнем месте. По уровню доступности медицинских услуг мы вторые с конца. Хуже нас только в Индии. Впереди - скандинавские страны.

В этом решении с пенсионной реформой нет и следа государственного подхода. Да что там - следов умственной деятельности не заметно. Ничего, кроме патологической ненависти и пренебрежения к людям. 12 регионов РФ выступили против - на них даже внимания не обратили.

Константин Янкаускас

‪Всем депутатам, голосовавшим сегодня за повышение пенсионного возраста, должна быть назначена пожизненная именная пенсия в размере прожиточного минимума на дату этого паскудного голосования. С 65 лет и без индексации. Это должен быть первый закон, принятый после отстранения от власти организованной преступной группы «Единая Россия».

Николай Травкин

Они из разных миров. Они не пересекаются по жизни. Они абсолютно по-разному мыслят. Те, которые сегодня нажмут кнопки за изменения пенсионного законодательства и те, которые кричат, что и до нынешнего возраста выхода на пенсию очень многие из них не доживают.

Они никогда не поймут друг друга, потому что те, кто нажимают на кнопки «за» искренне удивляются страху недовольных и возмущающихся. Они же уверены, что им достаточно будет сил для нажатия кнопки «за» и в случае продления на 5-8 лет срока службы в нынешнем уютном качестве. Мало того, многие их коллеги нажимают на эти кнопки и сейчас в 70-80, а некоторые трудоголики, перенесённые в верхнюю палату, даже и в 90 с лишним лет.

Они даже по менталитету противоположны! Те, которые жмут кнопки «за» - думают об Армии, Флоте и Росгвардии, об обороноспособности, о мощи и величии Государства. А те, которые противятся - думают только о себе и своих семьях!…

Единственное общее и объединяющее, что есть у тех, которые «за» и тех, которые не согласны, это то, что первые живут полностью за счёт вторых.

Илья Вайцман

Посмотрел выступления в "парламенте" о пользе повышения пенсионного возраста в рамках путинской "пенсионной реформы", и знаете что я вам скажу? Эти же ..."двуногие без перьев" и людоедство введут в России. И обоснуют, и проголосуют "конституционным большинством". Исключительно "из соображений бюджетной экономии" и "улучшения рациона россиян".

Скажете, утрирую? Да, утрирую. Но не так, чтобы очень сильно.

Депутаты, не голосовавшие за реформу, снискали всеобщий почет и уважение. Одобрительно отзываются комментаторы даже о тех, кто просто не пришел на заседание. Особенно много похвал досталось Наталье Поклонской, последовательно отстаивающей свою позицию, несмотря на членство в ЕР, – ее однопартийцы уже собрались обсуждать "варианты воздействия" на непокорного депутата.

​Анастасия Кириленко

Мы в нее верили

Медиатехнолог

Как бы мы не стебались над Натальей Поклонской, а она, похоже, единственная в Единой России у кого есть яйца.



На нее не давили с «Матильдой», но она осталась при свое мнении и не отступилась от него, а сегодня Поклонская единственная из всей правящей партии проголосовала против повышения пенсионного возраста. То есть не просто не пришла или воздержалась, нет, она целенаправленно высказала свою позицию. И за это мы хотим сказать ей спасибо.



Человек не испугался ни за свое кресло, ни за свое будущее, а просто сказал так, как считает нужным и это, пожалуй, достойно уважения.

Сталингулаг

Чтобы оценить уровень кромешного <ада>, в который погружается страна с пенсионной реформой, нужно обратить внимание на то, что единственным депутатом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста, оказалась Наталья Поклонская. Просто вдумайтесь, та самая, которая за царя, самодержавие и коммунизм, та самая, которая ходит с портретом Николая Второго на бессмертный полк, посвящённый войне, начавшейся спустя несколько десятилетий после смерти императора! То есть человек, напрочь потерявший связь с реальностью, оказывается адекватнее всех остальных! Феноменально. Воистину, в России нужно жить долго, и мы ещё увидим Рамзана Кадырова, отстаивающего права и свободы человека, да ещё и такие свободы, что даже ультралибералы смутятся, застесняются и попросят вернуть Сталина. Всё это мы ещё увидим, а вот пенсии - <никогда>

Остап Кармоди

Поклонская, единственная из ЕдРа, проголосовала против пенсионной реформы.

Я уже давно глядя на неё думаю, что в Украине, включая Крым, выросло поколение свободных людей. Даже воры, карьеристы и мракобесы имеют самоуважение и не хотят быть статистами.

В России они инородное тело.

Владислав Иноземцев

Шизофрения, как оказалось, лечится пенсионным законопроектом. Сервильность и продажность не лечатся никакими средствами.

Александр Рыклин

Из новостных анонсов -

"Единороссы обсудят "разные варианты" по Поклонской, не поддержавшей пенсионную реформу"...

Кремлевцы собственные кадры не знают... Поклонской просто надо сказать, что государь-император выступал за пенсионную реформу... И императрица, кстати, тоже... Поэтому их большевики и убили...

Кирилл Шулика

Единственная единоросска, кто голосовала против повышения пенсионного возраста это Наталья Поклонская. Молодец, что сказать?

Не пришли на заседание Сергей Железняк, Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников.

Три остальных фракций все были против.

Андрей Колядин

Всегда с глубоким уважением относился к Сергею Железняку. Даже когда он ломался под грузом системы, голосуя за то, что ему претило.

Считать его отсутствие на голосовании сегодня политическим демаршем - конечно наивно. Но хоть так.

И речь не о пенсионной реформе.

Речь о праве человека на выбор.

На собственную правду.

На то, что он считает совестью.

А пенсионную реформу все равно примут.

Не смотря на все ошибки в ее сопровождении. И я попаду под нее с 2029 года. Получу свою тысячу. И буду путешествовать:))

PS. Кстати, Поклонская ведь красивая женщина. Вот какой раз уже об этом пишу:)

Антон Орех

Да, я тоже не ожидал, что в Единой России едва ли не единственными приличными людьми окажутся Поклонская, Милонов и Железняк. Для подобного открытия следовало провести голосование по пенсионной реформе, конечно.

Константин Калачев

Кто бы мог подумать, что Милонов станет для критиков нашего «режима» лучем света и надеждой на лучшее. Либерально настроенные граждане готовы провозгласить его героем. Для «патриотов» он давно герой. Как либерал настоящий аявляю, что никакие отказы Милонова от голосований не поколеблют мое мнение, что он просто хитрый конъюктурщик.

Все думские партии, кроме ЕР, голосовали против.

Немалое возмущение вызывает то, что силовикам пенсионный возраст пока решили не повышать.

​Андрей Мальгин

Повышение пенсионного возраста, оказывается, не коснется "сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, МЧС и прокуратуры". Просто замечательно. Классовое расслоение углубляется. "Силовики" с одной стороны - и все остальное население с другой. Неплохо. Так держать.

Федор Крашенинников

Прислал в телеграме один человек, лично его знаю:

"Разговаривал сегодня так совпало с двумя индивидуальную предпринимателями которые стали ЧП, а потом ИП ещё в 2001 гг.

Пенсия ровно 6000 рублей.

При том что ежегодные отчисления в ПФР 26’545 рублей

+1% если выручка <300’000 рублей

Я, говорит, пошла разбираться, а мне в ПФР - вы ж состояние сколотили, зачем вам пенсия)))"

Так что все те, кто сколотил состояния как ИП получат от государства хер. А вот всякие депутаты и силовики ничего не сколотили, поэтому им будут щедрые пенсии.

Отчасти оправдывает этот ход Екатерина Шульман в комментарии для "Немецкой волны":

Разумеется, люди, которые рискуют собой и ограничены в правах ради государственных целей, имеют право рассчитывать на некую компенсацию от этого государства. Здесь вопрос в степени и контрасте. Если кто-то получает издевательские копейки, а кто-то очень много, то это другая ситуация.

На то, что дойдет очередь и до силовиков, надеется Дмитрий Колезев:

Я думаю, что когда пройдёт первый этап повышения пенсионного возраста, наступит второй: будут повышать возраст выслуги лет у военных и полиции. Тогда они тоже взвоют. Но те гражданские, у кого уже подняли, будут лишь злорадствовать.



Политика правительства — «разделяй и властвуй».

В кампанию по поддержке новой реформы, которую в провластных СМИ запретили называть реформой, активно включились телеканалы и телеведущие.

​Andrei Sov

СПУТНИК ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

В «Пусть говорят» показывают бойких девяностолетних старух и стариков. Они бодро рассказывают про свою любовь к работе. Говорят, что о пенсии и не помнят совсем, память почему-то отшибло. Тут впору заподозрить Альцгеймер, но народ радостно аплодирует. Следом - семидесятилетняя пауэрлифтерша со штангой. За ней - сумасшедшая пожилая балерина откуда-то из Усть-Кута. Тоже не помнит о пенсии. Совсем. За балериной в отставке - престарелые модели из агенства «Олдушка». Молодой и неизвестный эксперт Вараванец тут же советует им всем спорт и сауну. Затем дама-психолог со спутанными волосами советует им фортепьяно.

Студия заходится в аплодисментах.

«Продлить жизнь можно! Надо просто продолжать работать и не думать о пенсии!» - кричит в камеру ведущий Дмитрий Борисов.

И глаза его веселы, пусты и фальшивы.

Иван Давыдов

Спутник телезрителя, выпуск очередной – «пусть он ест пирожные».

Вчера посмотрел два сюжета в вечернем «Времени» на первом. Оба – про то, что им нельзя называть, то есть про пенсионную реформу.

Первый – про старичка-плантатора, который на работу берет только пенсионеров – они ответственнее, да и вообще – разве молодежь нынешняя может так работать?

Второй про то, что мешает пенсионерам открывать собственный бизнес. Открывать собственный бизнес пенсионерам мешают недостаток финансирования и близорукость кредитной политики банков. Но «Единая Россия» в этом вопросе скоро наведет порядок.

Это, конечно, уже откровенное глумление над аудиторией. Ну и хорошо. С нами надо пожестче.

Михаил Шнейдер

И я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет! Или же надо очень не любить свою работу. Но это беда тогда. Значит, вы занимаетесь и всю жизнь занимались не своим делом. Но это – катастрофа.

В. Познер, 84 года.

Сторонники повышения пенсионного возраста есть и среди тех, кого привыкли причислять к оппозиционерам.

Николай Руденский

Поэт и толпа

Дмитрий Быков на "Эхе" (с легким раздражением): "Я все равно на эту пенсию не рассчитываю и не понимаю, как это можно ломать копья из-за пятнадцати тысяч рублей в месяц".

Вспоминается рассказ художника Аркадия Пластова о том, как он делал в деревне эскизы мужиков-косцов и кто-то его спросил, сколько ему за эти эскизы платят. "Мне неловко им сказать... Конечно, время было тяжелое, но скажу прямо: платили хорошо... Вот один и спрашивает: "Ну, по пятерке-то платят?" Другой говорит: "Ну да, станет он за пятерку чикаться, небось десятку!" А мне платили пятьсот за штуку. Я говорю: "Поднимай выше!" - "Неужто четвертной?" Мне совестно стало, я говорю: "Четвертной". - "Ну, смотри-ка, молодец! Нам сколько нужно намахаться, чтобы четвертной-то выработать! Пожалуй, месяца два махать". (Михаил Ромм. "Четыре встречи с Н.С. Хрущевым")

Есть, правда, разница - художнику, в отличие от поэта, было совестно. #Эхоперлы

Николай Подосокорский

Ксения Собчак на дебатах с Захаром Прилепиным на "Дожде" поддержала пенсионную реформу правительства: "Я считаю, что это правильно, что в 55 лет люди еще молодые, они хотят работать, и по факту они и так работают. И вот впервые пенсионная реформа - это хоть какой-то позитивный шаг от этой власти!"

Между тем, судя по шуткам в Сети, дожить до пенсии большинство россиян уже не мечтает.

Черный юмор просочился и в акции протеста:

Между тем не исключено, что "работать до смерти" смогут разве что самые везучие – всем известно, насколько неохотно работодатели в России нанимают немолодых людей.

Татьяна Шабаева

Мы словно забыли, что пенсия как массовое благо, на которое каждый имеет право (не то чтобы бегать, хлопотать, просить, выпрашивать) -- право каждого на пенсию появилось совсем недавно. Всего сто лет назад, и не только в "дикой отсталой России", а и в "цивилизованных Европах", люди обзавидовались бы, глядя на то, сколько прав и благ у потомков. Российская страшная революция обретению европейцами социальных прав немало способствовала, можем себя с этим поздравить.

Ну, и каждое право может быть не только обретено, но и отобрано. Вообще каждое. "Лишь тот достоин жизни и свободы - - - " Меня поражает, как легко это забылось.

Есть мнение, что пенсионный возраст повышать не обязательно, а можно/лучше бы даже понижать. Мол, роботизация и всё такое. Я действительно не знаю, так ли это; инстинктивно перспектива жизни без труда за счёт роботизации меня не вдохновляет -- но, может, это предрассудки и земляное крестьянское начало.

Но убийственно не повышение пенсионного возраста само по себе, а то, что это будет делаться

-- без трудоустройства людей предпенсионного возраста,

-- без жёсткого урезания трудовой миграции,

-- без наращивания бюджета здравоохранения,

-- без социального спасения сёл и деревень.

Ну, то есть это будет делаться, действительно, не "для большего блага", а для сокращения людей и расходов на людей. И это не скрывается.

И я не знаю, как против этого протестовать. "Против повышения пенсионного возраста"? Но я не могу сказать, что против повышения пенсионного возраста, и масса умных людей толкует, что, дескать, так и так, в самом деле, повышать придётся. Я против всего образа действий, в котором это повышение совершается. Но вроде бы такой волны протеста даже не предполагается.

Наталия Осипова

Как-то привела на собеседование коллегу. Известную довольно, специалиста хорошего. И рекомендации были, полный пакет.

Начальник поговорил, затем когда она вышла, выдал: «И зачем вам она? Для нее же это предпенсионная работа. У нее глаза не горят. Берите молодых, тех, кто будет рваться в бой». То есть работать за меньшее, с переработками, будет более управляемым и зависимым. Вот тебе и работа. Слово «предпенсионная» было произнесено с нескрываемым презрением.

Ирина Павлова

Совет юриста.

Мой приятель-юрист отреагировал на мои вопли по поводу повышения пенсионного возраста довольно своеобразно, но, как мне кажется, не без здравого смысла.

Он сказал, что если эту реформу, так называемую, не удастся остановить, то все люди старше 40 лет, кому по любой причине и в любой форме было отказано в приеме на работу, должны сразу подавать заявление в прокуратуру о скрытой дискриминации по возрастному принципу.

Я поинтересовалась: а чем это поможет тому, кого не взяли на работу.

Он ответил: если есть заявление, значит, его обязаны будут рассмотреть.

Если обнаружится, что на должность был принят сотрудник, единственным преимуществом которого в самом деле был паспортный возраст, делу придется давать ход.

Если таких заявлений будет много, прокуратура должна будет начать массовые проверки.

Работодателю станет слишком много геморроя доставлять формула "возьмем молодого, у него глаз горит".

Не факт, что все, но многие пострадают от таких проверок и станут уже взвешивать, что предпочесть - "горящий глаз" или контакты с прокурором.

Возможно, кому-то покажется проще брать нормального сотрудника, а не более свежий паспорт.