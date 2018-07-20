Трамп: "Если не поладим с Путиным, я стану его худшим кошмаром"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ведется подготовка к его новой встрече с президентом России Владимиром Путиным. В интервью телекомпании CNBC в пятницу Трамп сказал, что такая встреча "в проработке".

Он вновь повторил свою мысль о том, что хотел бы иметь с Россией и лично с Путиным хорошие отношения. Однако, по словам президента США, не исключено, что это не получится, и диалог с Путиным завершится неудачей. "В этом случае я стану его худшим ночным кошмаром" - предупредил Трамп.

По словам президента США, на саммите в Хельсинки 16 июля в ходе переговоров по разным темам были "разногласия". В то же время, удалось обсудить терроризм, Сирию и Иран.

Пресса, политические оппоненты - демократы и часть республиканцев - подвергают Трампа критике за его встречу с Путиным и за поведение на пресс-конференции, в ходе которой, по мнению многих комментаторов, Трамп вел себя слишком мягко по отношению к российскому президенту. Кроме того, продолжается расследование возможного вмешательства России в выборы президента США, которое могло помочь избирательной кампании Трампа. На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что осенью Путин может быть приглашен в Вашингтон. Директор национальной разведки США Дэн Коатс иронично заявил, что это будет "особенная" встреча, а демократы уже призвали отказаться от приглашения Путина.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что диалог Трампа с Путиным "хорош для всех", поскольку президенты в его ходе могут обсудить вопросы глобальной безопасности, в частности контроль за ядерным вооружением.