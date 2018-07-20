Советника Макрона уволят за нападение на демонстранта

Советник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля в пятницу был задержан и допрошен - после того, как было опубликовано видео, на котором он избивает участника демонстрации протеста в Париже.

В администрации Макрона заявили, что начали процесс увольнения Беналля, который занимал должность старшего советника по безопасности.

Видеозапись инцидента, который произошел на демонстрации 1 мая, была обнародована газетой Le Monde в эту среду. При этом, как утверждает газета, в администрации знали о поступке советника и наложили на него взыскание, однако не сделали информацию публичной.Оппозиция обвиняет Макрона в попытках скрыть инцидент.

Также в пятницу был допрошен руководитель аппарата президента Франции Патрок Строда.

