14 человек ранены в Германии в результате нападения с ножом

На севере Германии в городе Любек в результате нападения с ножом на пассажиров автобуса ранены не менее 14 человек, из них двое - серьезно. Об этом сообщает местная газета Luebecker Nachrichten.

Полиция говорит о "нескольких" пострадавших, уточняя, что погибших нет.

Очевидцы сообщают, что автобус совершал обычный рейс и был переполнен, когда злоумышленник вдруг сбросил рюкзак и стал наносить удары ножом. Водитель автобуса остановился и открыл дверь, чтобы люди могли выбежать из салона.

Нападавший задержан. Утверждается, что это уроженец Ирана, ему 30 с лишним лет. Другие подробности и мотивы нападения пока не известны.