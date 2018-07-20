Богу девственность не важна. Папа римский решил

Более 1 миллиарда 250 миллионов католиков во всем мире в последние дни взволнованно обсуждают новость, неожиданно всколыхнувшую это крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве. Ватикан заявил, что отныне девственность не является важным условием для посвящения женщин-католичек в особый статус "Христовых невест".

"Христовы невесты" – один из древнейших культов в христианстве, членами которого могут стать особо избранные женщины-католички, добровольно дающие пожизненный обет безбрачия и навсегда отказывающиеся от любых земных любовно-сексуальных отношений ради духовного служения Иисусу. Сегодня во всем католическом мире подобный почетный статус имеют около 5 тысяч женщин, притом что число их неуклонно растет, и на сегодня одних только соискательниц этого особого звания – более 15 тысяч.

Специальная церемония посвящения в "Христовы невесты" возможна лишь после достижения возраста в 25 лет, ей предшествуют как минимум два года подготовки. Католички, становящиеся "посвященными девами", одевшись в белые платья, приносят вечную клятву Христу, "жениху небесному".

Посвящение в "Христовы невесты". 2015 год

Потом в течение всей жизни они носят специальные обручальные кольца и лишаются права вступать в брак и вести любую земную сексуальную жизнь. Отказываться от данного церкви и Богу обета до сих пор не разрешалось.

Подготовка к посвящению в "Христовы невесты". Фотография начала XX века

Кроме соблюдения обета целомудрия, нарушение которого до сих пор рассматривалось католиками как святотатство, всем остальным "Христовы невесты" полностью отличаются от католических монахинь. Они живут практически мирской жизнью в собственных частных домах, могут владеть любым имуществом и заниматься практически любой работой.

Британское издание Independent полагает, что движение "Христовых невест" является самой древней формой христианского выражения полного посвящения себя Богу и происходит от культа весталок в Древнем Риме, пользовавшихся огромным уважением, неприкосновенностью и своеобразной свободой. После воцарения христианства, несмотря на яростную борьбу с античным "язычеством", Святой Престол продолжил почитать жриц Весты, которых считали прообразом Богородицы, что, как пишут авторы материала, объясняет присутствие их образов в средневековом христианском искусстве.

Интересно, что культ "Христовых невест" более полутора тысяч лет почти не имел особого распространения в католицизме, до самого недавнего времени из-за обилия женских монастырей. Однако в 1970 году по инициативе папы Павла VI, бывшего горячим сторонником обновления и реорганизации Римско-католической церкви, после решений Второго Ватиканского собора концепция древнего Ордена Девственниц (Ordo virginum), то есть "обрученных с Богом" женщин-католичек, продолжающих мирскую жизнь в строгом соответствии с кодексом христианских ценностей, была возрождена.

Нынешний папа Франциск считается большим реформатором католицизма, чем все его последние предшественники, вместе взятые, что доказывает и последнее решение, касающееся "Христовых невест". На днях в Ватикане официальными органами была опубликована новая, переписанная редакция руководства Павла VI по посвящению католичек в этот статус, под названием "Образ невесты церкви" (Ecclesiae Sponsae Imago), в котором отсутствует главное прежнее требование к соискательницам – их обязательная девственность.

В документе содержится к тому же указание на то, что и в прежние годы большинство католических священников в данном контексте неверно трактовало понятие "девственности": от посвящаемой следовало ожидать не полного отсутствия в прошлом любых сексуальных контактов и девственности в физиологическо-анатомическом смысле, а лишь сознательного ухода от половой жизни после посвящения и принесения обета.

Теперь же Ватикан снял и это ограничение. "Клятва в девственной, супружеской и чистой любви к Христу не является символом физической невинности. Соблюдение тела невесты Христовой в целостности и добродетель примерного целомудрия важны, однако отсутствие этих условий не должно стать препятствием, без которого посвящение стало бы невозможным", говорится в одном из параграфов текста. В новой инструкции по посвящению в "Христовы невесты" также разрешен и отказ от данного обета "по уважительным причинам", для чего посвященная дева должна лишь подать церковному начальству письменное заявление.

Решение папы Франциска и Святого престола изменить базовое правило возведения в статус "Христовой невесты", разрешающее посвящать в него католичек, ранее ведших сексуальную жизнь и даже состоявших в браке, вызвало в католическом мире невиданную и неожиданную бурю эмоций, в основном в США, Мексике, Ирландии и Великобритании. Влиятельная "Американская ассоциация посвященных дев", с которой выразили солидарность очень многие католические объединения и организации, насчитывающие миллионы прихожан, заявила, что считает новое руководство Ватикана "шокирующим покушением на основы христианской добродетели".