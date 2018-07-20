В Англии выписан из больницы Чарли Роули, выживший после отравления

В Англии выписан из больницы Чарли Роули, пострадавший в конце июня от отравления нервно-паралитическим веществом. Его подруга Дон Стерджесс, также получившая дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад. Инцидент с отравлением произошёл в городе Эймсбери, находящемся в нескольких километрах от Солсбери, где 4 марта едва не погибли Сергей и Юлии Скрипали. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом.

19 июля появилась информация, что британской полиции удалось установить подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщило агентство Press Association, Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.

"Следователи предполагают, что им удалось установить подозреваемых в нападении с применением "Новичка", благодаря камерам наблюдения и сверить полученные данные с информацией о том, кто въехал в страну примерно в это время", - цитирует агентство слова своего источника в полиции. Согласно этим данным, следователи уверены, что подозреваемые - россияне.

Ранее стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов. Об этом рассказал Би-би-си брат Чарли Роули, пообщавшийся с ним, когда тот еще находился в больнице.

По словам Мэтью Роули, поговорив с братом по телефону, он едва узнал в нем того человека, которого знал раньше, настолько сильно отравление переменило его. Ранее врачи предупреждали, что жертвы отравления "Новичком" в Эймсбери, если и выживут, скорее всего, уже не смогут восстановить здоровье полностью, говорится в публикации на сайте Би-би-си.