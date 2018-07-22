Мария, студентка Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с детства любит футбол. В свободное время она играет на позиции полузащитника женской университетской футбольной команды "Феникс", но в детстве ей было неловко выходить во двор и играть с мальчиками на одной площадке, ведь в России футбол – мужской вид спорта. На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 Маша записалась в международную команду волонтеров-медиков. Вместе со студентами-медиками из разных стран она оказывала первую помощь футбольным фанатам, помогала брать допинг-пробы и дежурила в медпунктах на стадионах.

Режиссер Андрей Киселев съездил с Машей в ее родной Волгоград, где она не только увиделась с родными, но и рассказала японским болельщикам о русских традициях, узнала, как по-японски "вперед", научила польских фанатов русским кричалкам, а у австралийских узнала про места обитания кенгуру.



Если бы не ЧМ, вряд ли бы в центре Волгограда можно было бы встретить японца в костюме Дзянкемана, который изображает игру "камень-ножницы-бумага".