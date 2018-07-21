"Русал" представил властям США предложения о снятии санкций

Соединенные Штаты не преследуют цели "убрать из бизнеса" российскую компанию "Русал", освязанной с Олегом Дерипаской, и готовы при определенных обстоятельствах исключить ее из санкционного списка. Об этом в интервью Reuters сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, компания находится в контакте с американскими властями и представила им ряд предложений, которые позволили бы добиться снятия санкционного режима с "Русала". Мнучин не стал говорить о деталях, однако подтвердил, что найти "приемлемое решение", которое позволило бы снять санкции с "Русала" - "цель" Соединенных Штатов.

Ранее министерство финансов США называло в качестве одного из условий снятия санкций снижение доли Дерипаски в капитале компании. Сейчас бизнесмену через компанию En+ принадлежат чуть менее 50 процентов акций "Русала". Совет директоров этой компании Дерипаска покинул.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля, указав на близость бизнесмена к Кремлю. Решение принято в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки последством санкций". В то же время, минфин США временно разрешил американским инвесторам проводить сделки с "Русалом" до октября 2018 года.

Имя Дерипаски в последнее время упоминается в американских СМИ в связи с расследованием в отношении бывшего начальника штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Дерипаска в прошлом работал с Манафортом. Обвинения, предъявленные спецпрокурором Робертом Мюллером, на данный момент, однако, не относятся к этому сотрудничеству.