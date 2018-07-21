Дмитрий Пайсон ушел с поста после обысков по делу о госизмене

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон решил уволиться - после того, как накануне в его офисе сотрудники ФСБ провели обыски в рамках расследования дела о госизмене.

В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости, что Пайсон, который сейчас в отпуске, покинет пост в начале августа. Сам Пайсон накануне в беседе с РБК отказался комментировать ситуацию. Пока неизвестно о том, предъявлены ли кому-либо обвинения по этому делу. "Интерфакс" со ссылкой на источники утверждает, что подозреваются несколько человек, входит ли Пайсон в их число - неясно.

Обыски в кабинете Пайсона в Москве и в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве прошли в пятницу. Первым о них сообщило издание "Коммерсантъ". Утверждается, что дело о госизмене возбуждено в свзяи с утечкой на Запад данных о российском гиперзвуковом оружии.

Как сообщил источник "Коммерсанта", следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт". До того, как возглавить ОРКК, Пайсон работал в ЦНИИМаше.

Российское гиперзвуковое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", упоминал в послании Федеральному собранию в марте президент России Владимир Путин.

