Израиль нанес удары по Газе после гибели военнослужащего

Израиль и контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС договорились о перемирии - после того, как в пятницу в ответ на убийство израильского военного ВВС Израиля нанесли десятки ударов по целям в Газе.

Израильский военный погиб после обстрела с палестинской территории. Это первый случай гибели военнослужащего на границе с Газой с 2014 года.

В результате авиаударов Израиля погибли четверо палестинцев. ХАМАС заявил, что трое из них были бойцами этой вооруженной группировки. Огонь по целям ХАМАС в Газе открывали также израильские танки.

В ночь на субботу при посредничестве Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня.