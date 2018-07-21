Израиль нанес удары по Газе после гибели военнослужащего

Израиль и контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС договорились о перемирии - после того, как в пятницу в ответ на убийство израильского военного ВВС Израиля нанесли десятки ударов по целям в Газе.
Израильский военный погиб после обстрела с палестинской территории. Это первый случай гибели военнослужащего на границе с Газой с 2014 года.
В результате авиаударов Израиля погибли четверо палестинцев. ХАМАС заявил, что трое из них были бойцами этой вооруженной группировки. Огонь по целям ХАМАС в Газе открывали также израильские танки.
В ночь на субботу при посредничестве Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня.
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