Минобороны США выделит Украине 200 миллионов долларов

Соединенные Штаты выделят Украине 200 миллионов долларов для укрепления ее обороноспособности. Как сообщило министерство обороны США, средства будут направлены на обучение украинских военных, их снабжение и консультации.

С 2014 года США направили на укрепление украинской армии более 1 миллиарда долларов - говорится в сообщении.

Финансирование выделяется в рамках существующих программ сотрудничества. Особое внимание будет уделено улучшению систем связи и управления в украинских войсках. Средства будут направлены также на военную медицину и приборы ночного видения.

Министерство обороны США отмечает, что на Украине недавно был принят закон о национальной безопасности, который является законодательной базой для сотрудничества страны с НАТО и организации вооруженных сил в соответствии со стандартами Североатлантического союза. Это должно облегчить сотрудничество между военными структурами Украины и НАТО.

Ранее США приняли решение о поставках Украине оборонительного вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

